В Казани появились первые в Татарстане подземные мусорные контейнеры

21 Март 2020 2020-03-21T16:40:23+03:00

Их установили в жилом комплексе “Малиновка” на улице Завойского [фото]

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В Казани установили первую в Татарстане систему подземного сбора твердых бытовых отходов. Она появилась в жилом комплексе “Малиновка” на улице Завойского.

Система представляет собой открытую платформу с четырьмя мусороприемниками и находящейся под ней бетонной шахтой.

- Герметичная шахта не наносит вреда почве, в ней размещены четыре стандартных евроконтейнера. Такой подход позволяет изолировать мусор и запахи, а также исключает распространение мусора ветром, - отмечает пресс-служба правительства республики.

Фото: @tatarstan_official

ИСТОЧНИК KP.RU