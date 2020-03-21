В Казани появились первые в Татарстане подземные мусорные контейнеры
Их установили в жилом комплексе “Малиновка” на улице Завойского [фото]
Фото: @tatarstan_official
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В Казани установили первую в Татарстане систему подземного сбора твердых бытовых отходов. Она появилась в жилом комплексе “Малиновка” на улице Завойского.
Система представляет собой открытую платформу с четырьмя мусороприемниками и находящейся под ней бетонной шахтой.
- Герметичная шахта не наносит вреда почве, в ней размещены четыре стандартных евроконтейнера. Такой подход позволяет изолировать мусор и запахи, а также исключает распространение мусора ветром, - отмечает пресс-служба правительства республики.
Фото: @tatarstan_official
ИСТОЧНИК KP.RU