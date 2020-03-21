Несмотря на коронавирус, министерства и ведомства Татарстана будут работать в штатном режиме
Такое поручение подчиненным дал президент республики Рустам Минниханов
Фото: пресс-служба президента Татарстана
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Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил, что ослабление работы государственных органов в связи с особой санитарно-эпидемиологической ситуацией в регионе недопустимо. Об этом он заявил на совещании в субботу, 21 марта.
Глава региона поручил местным министерствам, ведомствам и муниципальным органам продолжать работу по приему граждан в штатном режиме.
Напомним, что с 19 марта в Татарстане введен режим повышенной готовности из-за коронавируса. Кроме того, до 15 апреля в республике действует особый санитарно-эпидемиологический режим.
ИСТОЧНИК KP.RU