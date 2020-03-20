2020-03-20T17:57:54+03:00
Происшествия

СУ СКР Татарстана: мать била 6-летнюю дочку за неровный почерк

В итоге на женщину в полицию заявила бабушка девочки
Олег ЛУГОВОЙ
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Сейчас девочка находится в социальном приюте.Сейчас девочка находится в социальном приюте.Фото: Иван ПЕТРОВ
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«Истязание» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» - по этим двум статьям было возбуждено уголовное дело в отношении 37-летней жительницы Азнакаевского района Татарстана.

По версии следствия, с 2019-го и вплоть до последнего момента женщина систематически била свою 6-летнюю дочь за неровный почерк и неправильно завязанную шапку. В общем девочке попадало от матери по различным поводам. В итоге бабушка ребенка не выдержала этих издевательств и сообщила о них в правоохранительные органы.

- В настоящее время девочка помещена в социальный приют для детей и подростков. Решается вопрос о лишении подозреваемой родительских прав, - сообщают в следственном комитете Татарстана. – Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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