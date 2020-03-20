2020-03-20T19:23:56+03:00
Происшествия

В Татарстане подружка зека по переписке «слила» его и сотрудника колонии

Произошло это после того, как вышедший на волю мужчина прекратил общение с женщиной
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Олег ЛУГОВОЙФото: Олег ЛУГОВОЙ
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В Татарстане в отношении 34-летнего уже экс-младшего инспектора группы надзора отдела безопасности исправительной колонии №2 возбудили уголовное дело о получении взятки. Также уголовное дело о ее даче было возбуждено и в отношении 33-летнего бывшего заключенного той самой колонии.

Как полагает следствие, летом прошлого года отбывающий свой срок за кражу мужчина предложил тогда еще действующему инспектору деньги за послабление режима. Речь, в частности, шла об отсутствии досмотров и разрешении ходить по колонии в гражданской одежде.

Инспектор согласился. И на его банковскую карту было переведено 30 тысяч. Это по просьбе зека сделала его 39-летняя подруга по переписке. Именно она и сдала правоохранителям участников данной сделки.

Правда, сделала это женщина лишь когда осужденный выйдя на волю перестал с ней общаться.

- Бывшие сотрудник колонии и осужденный свою причастность к совершению преступления признали в полном объеме. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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