В Татарстане подружка зека по переписке «слила» его и сотрудника колонии

20 Март 2020 2020-03-20T19:23:56+03:00

Произошло это после того, как вышедший на волю мужчина прекратил общение с женщиной

Изменить размер текста: A A

В Татарстане в отношении 34-летнего уже экс-младшего инспектора группы надзора отдела безопасности исправительной колонии №2 возбудили уголовное дело о получении взятки. Также уголовное дело о ее даче было возбуждено и в отношении 33-летнего бывшего заключенного той самой колонии.

Как полагает следствие, летом прошлого года отбывающий свой срок за кражу мужчина предложил тогда еще действующему инспектору деньги за послабление режима. Речь, в частности, шла об отсутствии досмотров и разрешении ходить по колонии в гражданской одежде.

Инспектор согласился. И на его банковскую карту было переведено 30 тысяч. Это по просьбе зека сделала его 39-летняя подруга по переписке. Именно она и сдала правоохранителям участников данной сделки.

Правда, сделала это женщина лишь когда осужденный выйдя на волю перестал с ней общаться.

- Бывшие сотрудник колонии и осужденный свою причастность к совершению преступления признали в полном объеме. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

Вы стали свидетелем интересного события?

Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме?

Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Казань» по телефону: 8-843-528-21-00 или пишите главному редактору Илье Стребкову по электронной почте на адрес: iliya.strebkov@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU