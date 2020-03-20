В Татарстане житель Башкирии украл 2 500 рублей из мечети и был приговорен к колонии строгого режима
58-летнего уже не раз судимого жителя Башкирии признали виновным в краже с незаконным проникновением.
Так, ночью 21 февраля в татарстанском Мензелинске мужчина залез в местную мечеть. Там он нашел ящик для пожертвований и похитил оттуда 2 500 рублей. Вскоре его задержала полиция.
- Суд приговорил мужчину к 3,5 годам колонии строгого режима, - сообщили в прокуратуре Татарстана.
Этот приговор пока не вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU