В Татарстане житель Башкирии украл 2 500 рублей из мечети и был приговорен к колонии строгого режима

20 Март 2020 2020-03-20T19:41:10+03:00

Мужчина похитил деньги из ящика для пожертвований

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58-летнего уже не раз судимого жителя Башкирии признали виновным в краже с незаконным проникновением.

Так, ночью 21 февраля в татарстанском Мензелинске мужчина залез в местную мечеть. Там он нашел ящик для пожертвований и похитил оттуда 2 500 рублей. Вскоре его задержала полиция.

- Суд приговорил мужчину к 3,5 годам колонии строгого режима, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

Этот приговор пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU