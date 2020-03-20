Жителя Татарстана за секс-надругательство над мужчиной-инвалидом приговорили к колонии

20 Март 2020 2020-03-20T18:33:48+03:00

Он встретил свою жертву на улице

Изменить размер текста: A A

Преступление произошло в сентябре 2019 года в поселке городского типа Апастово. В тот день 45-летний местный житель выпил, а когда шел по улице, то встретил мужчину-инвалида.

Воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевшего осужденный отвел его в безлюдное место и надругался. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего».

- Мужчина так и не признал свою вину. В итоге суд приговорил его к 3 годам и 2 месяцам колонии общего режима, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

К слову, данный приговор пока не вступил в свою законную силу.

Вы стали свидетелем интересного события?

Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме?

Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Казань» по телефону: 8-843-528-21-00 или пишите главному редактору Илье Стребкову по электронной почте на адрес: iliya.strebkov@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU