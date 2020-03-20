Жителя Татарстана за секс-надругательство над мужчиной-инвалидом приговорили к колонии
Преступление произошло в сентябре 2019 года в поселке городского типа Апастово. В тот день 45-летний местный житель выпил, а когда шел по улице, то встретил мужчину-инвалида.
Воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевшего осужденный отвел его в безлюдное место и надругался. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего».
- Мужчина так и не признал свою вину. В итоге суд приговорил его к 3 годам и 2 месяцам колонии общего режима, - сообщили в прокуратуре Татарстана.
К слову, данный приговор пока не вступил в свою законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU