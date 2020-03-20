В Казани на отца, чья 9-месячная дочь погибла при купании, завели уголовное дело

20 Март 2020 2020-03-20T16:15:10+03:00

Свою причастность к преступлению мужчина уже полностью признал

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19 марта в квартире одного из домов на улице Бирюзовая в Казани во время купания в ванной погибла 9-месячная девочка. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

Как полагают следователи, в тот день 33-летний отец девочки купал ее в ванной. В один из моментов мужчина отлучился в другую комнату, чтобы поговорить по телефону. Прошло целых 10 минут. Только услышав, что вода переливается из ванной на пол, мужчина кинулся обратно к дочери. Младенец утонул. Все попытки вернуть ребенка к жизни были уже безуспешны.

- Причастность к совершению преступления мужчина признал полностью. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU