В Татарстане огласили приговор проститутке, которая украла 280 тысяч рублей

20 Март 2020 2020-03-20T20:23:01+03:00

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В Зеленодольске судили 30-летнюю жительницу Курганской области. Женщину, занимавшуюся проституцией, признали виновной в крупной краже.

Было доказано, что в ночь на 29 октября прошлого года пьяная женщина приехала для оказания интим-услуг за деньги в поселок Ореховка Зеленодольского района. Когда клиент уснул, проститутка украла у него 280 тысяч рублей и мобильный телефон за 5 тысяч рублей. Со всем этим женщина поспешила сбежать. Но позже ее все же нашли полицейские. В отношении «ночной бабочки» было возбуждено уголовное дело.

- Свою вину женщина частично признала, но ущерб не возместила. Суд назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с испытательным сроком два года. Приговор в законную силу не вступил, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU