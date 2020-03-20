За два месяца 2020 года в Чувашии построили более 1,4 тысячи квартир

20 Март 2020 2020-03-20T20:48:52+03:00

Всего же в 2020 году в республике должно быть построено не менее 748 тысяч квадратных метров жилья. Фото: Олег УКЛАДОВ

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В январе-феврале текущего года в Чувашии было построено более 1,4 тысячи квартир, что на 90% больше, чем было в 2019 году за такой же период. Общая площадь введенного за два месяца жилья составила 86,3 тысячи квадратных метров. Это примерно 71 “квадрат” на тысячу жителей региона. Такие цифры называет Чувашстат.

Отметим, что всего в 2020 году в республике должно быть построено не менее 748 тысяч квадратных метров жилья. По итогам прошлого года в эксплуатацию было сдано 656,4 тысячи “квадратов".

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ИСТОЧНИК KP.RU