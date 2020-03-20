2020-03-20T20:48:52+03:00
Общество

За два месяца 2020 года в Чувашии построили более 1,4 тысячи квартир

Это на 90% чем годом ранее
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Всего же в 2020 году в республике должно быть построено не менее 748 тысяч квадратных метров жилья.Всего же в 2020 году в республике должно быть построено не менее 748 тысяч квадратных метров жилья.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В январе-феврале текущего года в Чувашии было построено более 1,4 тысячи квартир, что на 90% больше, чем было в 2019 году за такой же период. Общая площадь введенного за два месяца жилья составила 86,3 тысячи квадратных метров. Это примерно 71 “квадрат” на тысячу жителей региона. Такие цифры называет Чувашстат.

Отметим, что всего в 2020 году в республике должно быть построено не менее 748 тысяч квадратных метров жилья. По итогам прошлого года в эксплуатацию было сдано 656,4 тысячи “квадратов".

Вы стали свидетелем интересного события?

Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме?

Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Казань» по телефону: 8-843-528-21-00 или пишите главному редактору Илье Стребкову по электронной почте на адрес: iliya.strebkov@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Чувашии полицейские поймали мужчину с кофе в руках, который был в розыске
За два месяца 2020 года в Чувашии построили более 1,4 тысячи квартир
В Татарстане огласили приговор проститутке, которая украла 280 тысяч рублей
Новым главой администрации Чебоксарского района стал Николай Хорасев
В 2020 году в Йошкар-Оле две центральные улицы отремонтируют за 97,8 миллиона рублей
В Татарстане житель Башкирии украл 2 500 рублей из мечети и был приговорен к колонии строгого режима
В Татарстане открыли «горячую линию» по проблеме повышения цен в магазинах
В Татарстане подружка зека по переписке «слила» его и сотрудника колонии
Чувашская государственная сельскохозяйственная академия может стать университетом
Жителя Татарстана за секс-надругательство над мужчиной-инвалидом приговорили к колонии
В Чувашии назначен новый исполняющий обязанности министра природы
В Ульяновской области столкнулись “Лада Гранта” и “Лада Калина”, пострадал один из водителей
СУ СКР Татарстана: мать била 6-летнюю дочку за неровный почерк
В Татарстане заработала “горячая линия” Минобразования для помощи школам и вузам, которые перешли на дистанционное обучение
В Чебоксарах во время пожара погибли бабушка и двое ее малолетних внуков
«Комсмольская правда» в Казани создала клуб для своих подписчиков в WhatsApp
Залезли в дом, избили и угрожали утопить: бизнесмен и безработный отделались условным сроком
Центризбирком Татарстана возглавил Андрей Кондратьев
В Казани на отца, чья 9-месячная дочь погибла при купании, завели уголовное дело
В Чувашии депутат сбивший на машине велосипедиста школьника получил условный срок
В небо над Казанью поднялся модернизированный ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3М