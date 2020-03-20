2020-03-20T15:58:46+03:00
Происшествия

В Чувашии депутат сбивший на машине велосипедиста школьника получил условный срок

Травмы, причиненные мальчику, расценили как тяжкий вред здоровью
Олег ЛУГОВОЙ
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Приговор суда еще не вступил в законную силу.Приговор суда еще не вступил в законную силу.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Яльчикском районе Чувашии судили 45-летнего депутата Новошимкусского сельского поселения. Мужчина сбил на дороге ребенка.

Так, было доказано, что 26 июля прошлого года в селе Сабанчино управляя своим автомобилем «Лада Приора» народный избранник не проявил должной внимательности и не снизил скорости при обгоне 13-летнего велосипедиста. Водитель сбил ребенка. Мальчик получил травмы, которые потом расценили как нанесение здоровью тяжкого вреда.

- За нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью человека, суд назначил мужчине наказание в виде 1 года ограничения свободы с лишением права управления транспортным средством сроком на 1 год. Приговор еще не вступил в законную силу, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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