2020-03-20T18:51:37+03:00
Общество

Чувашская государственная сельскохозяйственная академия может стать университетом

Это расширит возможности самого вуза
Алина ГАБДУЛИНА
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Ректор академии заметил, что присвоение вузу статуса университета станет подарком к его 90-летию.Ректор академии заметил, что присвоение вузу статуса университета станет подарком к его 90-летию.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Чувашская государственная сельскохозяйственная академия может стать университетом. Такую возможность глава Минсельхоза республики Сергей Артамонов обсудил с ректором вуза Андреем Макушевым.

Изменение статуса учебного учреждения позволит расширить возможности образовательного процесса, повысить его конкурентоспособность и в целом улучшить имидж аграрного образования в Приволжском федеральном округе, а также на международном уровне.

Макушев на встрече отметил, что присвоение вузу статуса университета станет подарком к его 90-летию.

- Это отразится на качестве обучения и внедрении научных разработок в производство, позволит повысить конкурентоспособность. Коллектив академии готов трудиться с удвоенной силой, чтобы достойно выполнять поставленные учредителем задачи, - заявил ректор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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