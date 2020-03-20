Чувашская государственная сельскохозяйственная академия может стать университетом
Чувашская государственная сельскохозяйственная академия может стать университетом. Такую возможность глава Минсельхоза республики Сергей Артамонов обсудил с ректором вуза Андреем Макушевым.
Изменение статуса учебного учреждения позволит расширить возможности образовательного процесса, повысить его конкурентоспособность и в целом улучшить имидж аграрного образования в Приволжском федеральном округе, а также на международном уровне.
Макушев на встрече отметил, что присвоение вузу статуса университета станет подарком к его 90-летию.
- Это отразится на качестве обучения и внедрении научных разработок в производство, позволит повысить конкурентоспособность. Коллектив академии готов трудиться с удвоенной силой, чтобы достойно выполнять поставленные учредителем задачи, - заявил ректор.
ИСТОЧНИК KP.RU