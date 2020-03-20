2020-03-20T14:24:39+03:00
Общество

Пропавшая в Татарстане Галина Кормунина найдена живой

О местонахождении женщины не было ничего известно с 16 марта
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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В Татарстане закончились поиски 56-летней Галины Кормуниной из Зеленодольска. Женщина, которая перестала выходить на связь с близкими 16 марта, найдена живой. Об этом 20 числа сообщили члены поисково-спасательного отряда “Лиза Алерт”. Где все эти дни находилась женщина, неизвестно.

Напомним, в Татарстане до сих пор не нашли 46-летную Эльвиру Казанбаеву из Альметьевска, которая пропала 14 марта. Также с 1 марта ничего не известно о местонахождении Марины и Валентины Законовых из села Биляр-Озеро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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