Президент Татарстана Рустам Минниханов о ситуации с антисептиками: «В интернете сейчас расплодились спекулянты»

20 Март 2020 2020-03-20T14:05:07+03:00

В республике сейчас рассматривается вопрос об увеличении объема выпуска этих средств на фоне коронавируса

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Руководство казанского предприятия сообщило президенту Татарстана Рустаму Минниханову о том, что для производства антисептиков в большой таре, в том числе и для автотранспортных компаний, нужен специальный акциз. На что глава республики пообещал взять этот вопрос на личный контроль и вынести его обсуждение на федеральный уровень.

- В интернете сейчас расплодились спекулянты, которые предлагают антисептические средства по завышенным ценам. Это недопустимо. Необходимо обеспечить продажу антисептиков в нужном количестве через торговые и аптечные сети, - также отметил президент Татарстана по поводу ситуации с этими средствами на фоне коронавируса.

Напомним, сейчас также решается вопрос об увеличении объема производства в республике антисептиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU