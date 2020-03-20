2020-03-20T16:32:55+03:00
Политика

Центризбирком Татарстана возглавил Андрей Кондратьев

Его кандидатура была выбрана посредством тайного голосования
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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16 марта депутат Госсовета Татарстана шестого созыва Андрей Кондратьев был избран новым челном Центризбиркома (ЦИК) Татарстана. А в пятницу, 20 марта, путем тайного голосования он стал председателем комиссии.

СПРАВКА

Андрей Кондратьев родился в Казани и здесь же окончил государственный медицинский университет по специальности «лечебное дело».

С 2000 по 2002 годы он был проректором по воспитательной работе Казанского государственного медицинского университета. После десять лет работал замминистра по делам молодежи, спорту и туризму Татарстана.

В 2012 году Кондратьев был назначен начальником отдела по вопросам здравоохранения, спорта и формирования здорового образа жизни аппарата кабинета министров республики. А в 2013 году – руководителем исполнительного татарстанского отделения правящей партии.

С 2014 по 2015 годы Кондратьев был депутатом Госсовета Татарстана пятого созыва. После стал советником премьер-министра республики по общественным объединениям.

С 2018 по 2020 годы — Кондратьев был руководителем Общественного совета Минмолодежи Татарстана. С сентября 2019 по март 2020 года депутат Госсовета региона шестого созыва.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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