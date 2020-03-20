2020-03-20T13:30:31+03:00
Общество

В Татарстане похолодает до -11 градусов

Ожидается снег, в том числе и мокрый
Олег ЛУГОВОЙ
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В республике снова пойдет снег.В республике снова пойдет снег.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Согласно прогнозам Гидрометцентра Татарстана, в субботу, 21 марта, ночью температура воздуха понизится и будет в пределах от -1 до -6 градусов. Местами пройдет небольшой снег. Днем также не обойдется без осадков – мокрый снег и дождь, столбики термометров максимум поднимутся до отметки +5.

В воскресенье, 22 марта, похолодание в Татарстане продолжится. Так, ночью дело может дойти до -10 градусов. Днем же будет от +1 до -4 градусов. Местами ожидается небольшой снег.

Еще холоднее будет в понедельник, 23 марта. Так, ночью и утром температура воздуха опуститься до -11 градусов. Днем максимум +2, местами будет идти мокрый снег. Кроме того, возможен сильный ветер с порывами до 15 м/с.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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