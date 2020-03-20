В Татарстане заработала “горячая линия” Минобразования для помощи школам и вузам, которые перешли на дистанционное обучение

20 Март 2020 2020-03-20T17:38:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Министерство образования и науки Татарстана открыло “горячую линию” для помощи школам, ссузам и вузам, которые временно перешли на дистанционное обучение из-за распространения в мире коронавируса. Задать свои вопросы по этой теме можно по телефону: (843) 294-95-70 в будние дни с 9.00 до 18.00.

- Специалисты ответят на вопросы родительского сообщества, педагогов и органов управления образованием по организации дистанционного обучения и работы школ, колледжей, техникумов и вузов в эпидемиологической ситуации, - отмечают в пресс-служба ведомства.

Напомним, школьники Татарстана находятся на дистанционном обучении до 21 марта. После они уходят на каникулы. Если ситуация с коронавирусом не нормализуется, после отдыха дети продолжат обучение on-line. Большинство казанских студентов же находятся на дистанционном обучении до 1 апреля.

Напомним, что с 19 марта в Татарстане введен режим повышенной готовности из-за коронавируса. Кроме того, до 15 апреля в республике действует особый санитарно-эпидемиологический режим.

ИСТОЧНИК KP.RU