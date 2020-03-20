Из-за коронавируса в мечетях Татарстана поставили флаконы с антисептиком
В связи с особым режимом из-за коронавируса в татарстанских мечетях при входе в мечети установлены флаконы с антисептиком для рук. Также там по несколько раз в день проводится дезинфекция.
- Верующему человеку не следует поддаваться панике и страхам. Вместе с тем, недопустимо легкомысленно относиться к инфекции, пренебрегать врачебными предписаниями, игнорировать профилактические меры, подвергая опасности заражения себя и окружающих, - призывает к благоразумию Духовное управление мусульман Татарстана.
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ИСТОЧНИК KP.RU