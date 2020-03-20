2020-03-20T18:03:11+03:00
Происшествия

В Ульяновской области столкнулись “Лада Гранта” и “Лада Калина”, пострадал один из водителей

Авария произошла на 112 километре автодороги "Барыш – Инза – Карсун – Урено – Карлинское"
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба УГИБДД Ульяновской областиФото: пресс-служба УГИБДД Ульяновской области
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В четверг на 112 километре автодороги "БарышИнза – Карсун – Урено – Карлинское" в Карсунском районе около 15.30 столкнулись автомобили “Лада Гранта” и “Лада Калина”. 27-летний водитель первой легковушки не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где и произошла авария.

От удара “Калина” съехала в кювет, после чего опрокинулась. В результате пострадал ее 63-летний водитель. С места ДТП мужчина был доставлен в больницу, сообщает пресс-служба ГИБДД Ульяновской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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