В Ульяновской области столкнулись “Лада Гранта” и “Лада Калина”, пострадал один из водителей

20 Март 2020 2020-03-20T18:03:11+03:00

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В четверг на 112 километре автодороги "Барыш – Инза – Карсун – Урено – Карлинское" в Карсунском районе около 15.30 столкнулись автомобили “Лада Гранта” и “Лада Калина”. 27-летний водитель первой легковушки не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где и произошла авария.

От удара “Калина” съехала в кювет, после чего опрокинулась. В результате пострадал ее 63-летний водитель. С места ДТП мужчина был доставлен в больницу, сообщает пресс-служба ГИБДД Ульяновской области.

ИСТОЧНИК KP.RU