В Чебоксарах нашли живой пропавшую Анжелику Федотову

20 Март 2020 2020-03-20T12:31:01+03:00

О ее местонахождении не было ничего известно с 19 марта

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В Чебоксарах закончились поиски 37-летней Анжелики Федотовой. Женщина, которая ушла из дома и пропала 19 марта, найдена живой поздно вечером в тот же день. Об этом сообщили члены поисково-спасательного отряда “Лиза Алерт”. Почему женщина не выходила на связь с близкими, не уточняется.

Напомним, в Чувашии до сих пор не нашли 79-летнюю Нину Миронову из Новочебоксарска, 35-летнего Олега Шинкарева и 16-летнего Дмитрия Нелюбовского из Чебоксар, а также 88-летнюю Эрфию Тимуршину из деревни Янгильдино Козловского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU