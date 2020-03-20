2020-03-20T11:42:23+03:00
Коронавирус Covid-19

В Татарстане из-за коронавируса увеличат производство антисептиков

Президент республики Рустам Минниханов лично проконтролирует хватает ли их в магазинах
Алина ГАБДУЛИНА
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В Татарстане антисептические средства производят на двух предприятиях.В Татарстане антисептические средства производят на двух предприятиях.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Из-за распространения в мире коронавируса вырос спрос не только на медицинские маски, но и на атисептики. В Татарстане их производят на двух предприятиях. В скором времени они увеличат выпуск антисептических средств. Об этом на брифинге в Кабмине республики заявила руководитель пресс-службы президента региона Лилия Галимова.

Глава Татарстана Рустам Минниханов после лично проконтролирует достаточное ли количество антисептиков имеется на местном рынке.

Напомним, ранее Минсельхозпрод республики договорился с ритейлерами о не повышении цен на продукты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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