В Татарстане из-за коронавируса увеличат производство антисептиков

20 Март 2020 2020-03-20T11:42:23+03:00

В Татарстане антисептические средства производят на двух предприятиях. Фото: Мария ЛЕНЦ

Президент республики Рустам Минниханов лично проконтролирует хватает ли их в магазинах

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Из-за распространения в мире коронавируса вырос спрос не только на медицинские маски, но и на атисептики. В Татарстане их производят на двух предприятиях. В скором времени они увеличат выпуск антисептических средств. Об этом на брифинге в Кабмине республики заявила руководитель пресс-службы президента региона Лилия Галимова.

Глава Татарстана Рустам Минниханов после лично проконтролирует достаточное ли количество антисептиков имеется на местном рынке.

Напомним, ранее Минсельхозпрод республики договорился с ритейлерами о не повышении цен на продукты.

ИСТОЧНИК KP.RU