В Татарстане из-за коронавируса увеличат производство антисептиков
Президент республики Рустам Минниханов лично проконтролирует хватает ли их в магазинах
В Татарстане антисептические средства производят на двух предприятиях.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Из-за распространения в мире коронавируса вырос спрос не только на медицинские маски, но и на атисептики. В Татарстане их производят на двух предприятиях. В скором времени они увеличат выпуск антисептических средств. Об этом на брифинге в Кабмине республики заявила руководитель пресс-службы президента региона Лилия Галимова.
Глава Татарстана Рустам Минниханов после лично проконтролирует достаточное ли количество антисептиков имеется на местном рынке.
Напомним, ранее Минсельхозпрод республики договорился с ритейлерами о не повышении цен на продукты.
ИСТОЧНИК KP.RU