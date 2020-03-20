В Чувашии полицейские поймали мужчину с кофе в руках, который был в розыске
В Новочебоксарске сержант полиции Михаил Шавиков и прапорщик Аресений Майоров увидели, как по Ельниковскому проезду бежит мужчина с кофе в руках. Правоохранители остановили его и выяснили, что кофе, как и другие продукты при нем, гражданин украл из супермаркета на улице 10-й Пятилетки.
- Причем, торговые работники обнаружили кражу после того, как патрульные попросили проверить, все ли у них на месте. Кроме того, выяснилось, что задержанный новочебоксарец находится в оперативном розыске за аналогичное правонарушение в Чебоксарах, - отмечает пресс-служба МВД Чувашии.
Мужчина был задержан. Проводится проверка.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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