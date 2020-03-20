В Татарстане во время пандемии коронавируса волонтеры будут помогать пожилым людям

20 Март 2020 2020-03-20T10:53:29+03:00

Они будут доставлять пенсионерам на дом продукты, лекарства и предметы первой необходимости

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Стало известно, что штаб по борьбе с коронавирусом в Татарстане организует работы волонтеров, которые будут помогать пенсионерам. Ведь именно пожилые люди становятся главной жертвой вируса.

Так, активисты будут доставлять им на дом продукты, лекарства и предметы первой необходимости. Об этом на брифинге в Кабмине республики рассказала руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

Она отметила, что к работе уже привлечены общественные и ветеранские организации, а также Минтруда и Минмолодежи Татарстана. В скором времени в каждом районе республики заработает “горячая линия”, на которую одинокий пенсионер сможет позвонить и сообщить о своей нужде.

Напомним, что с 19 марта в Татарстане введен режим повышенной готовности из-за коронавируса. Кроме того, до 15 апреля в республике действует санитарно-эпидемиологический режим.

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ИСТОЧНИК KP.RU