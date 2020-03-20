Первым заболевшим коронавирусом в Чувашии стал директор предприятия

20 Март 2020 2020-03-20T09:57:41+03:00

Мужчина родился в республике, но теперь трудится Марий Эл

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Стала известна личность первого заболевшего коронавирусом, госпитализированного Чебоксарской больнице "скорой помощи". Им оказался 55-летний мужчина, директор одного из предприятий Марий Эл. Он родился в Чувашии, но сейчас трудится в соседней республике, на родине у него осталось имущество - дача.

В Россию из Бразилии, где он пробыл шесть дней, мужчина вернулся 15 марта через Цюрих. Его самолет приземлился в "Домодедово", и ближайшим рейсом из аэропорта "Внуково" он прилетел в Чебоксары. Он день пробыл на даче в Марпосадском районе. 16 марта, почувствовав недомогание - слабость, он обратился в местную больницу. Тест показал наличие коронавируса.

Медикам предстоит выяснить личности пассажиров самолета, которым мужчина возвращался в Чувашию. Им предстоит пройти обследование.

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ИСТОЧНИК KP.RU