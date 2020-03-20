В Татарстане пропала 56-летняя Галина Кормунина
В Татарстане начались активные поиски 56-летней Галины Кормуниной из Зеленодольска. Женщина перестала выходить на связь с близкими 16 марта, и те забили тревогу. За помощью родственники обратились к сотрудникам полиции и волонтерам поисково-спасательного отряда “Лиза Алерт”.
Известно, что Галина Кормунина ростом около 165 сантиметров имеет худощавое телосложение, светлые волнистые волосы до плеч и светлые глаза. На момент пропажи на ней было светло-зеленая куртка, синие джинсы и высокие спортивные черные ботинки.
Просим всех, кто видел пропавшую, сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.
ИСТОЧНИК KP.RU
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