В Татарстане пропала 56-летняя Галина Кормунина

20 Март 2020 2020-03-20T10:23:54+03:00

О местонахождении женщины ничего не известно с 16 марта

Изменить размер текста: A A

В Татарстане начались активные поиски 56-летней Галины Кормуниной из Зеленодольска. Женщина перестала выходить на связь с близкими 16 марта, и те забили тревогу. За помощью родственники обратились к сотрудникам полиции и волонтерам поисково-спасательного отряда “Лиза Алерт”.

Известно, что Галина Кормунина ростом около 165 сантиметров имеет худощавое телосложение, светлые волнистые волосы до плеч и светлые глаза. На момент пропажи на ней было светло-зеленая куртка, синие джинсы и высокие спортивные черные ботинки.

Просим всех, кто видел пропавшую, сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU