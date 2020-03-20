Татарстанцев предупредили об ответственности за распространения ложные слухов

20 Март 2020 2020-03-20T08:35:52+03:00

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Жителей республики предупреждают, что не надо поддаваться панике и верить слухам и фейковой информации по поводу коронавируса, что при помощи гаджетов распространяются со скоростью света. Необходимо помнить, что за распространение недостоверной информации предусмотрена административная, а в некоторых случаях - и уголовная ответственность. Все будет зависеть от тяжести наступивших последствий.

Об этом всех жителей Татарстана предупредили сотрудники МВД республики: в соответствии со статьей КоАП РФ «Злоупотребление свободой массовой информации» за распространение «фейковых новостей» предусмотрен административный штраф.

Размер штрафа составляет:

- для граждан – от 30000 до 100000 рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой,

- для должностных лиц – от 60000 до 200000 рублей,

- для юридических лиц – от 200000 до 500000 рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой.

Распространение в СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, повлечет наложение административного штрафа:

- на граждан – от 300000 до 400000 рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой,

- на должностных лиц – от 600000 до 900000 рублей,

- на юридических лиц – от 1000000 до 1500000 рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой.

МВД Татарстана призывает жителей и гостей республики не нагнетать обстановку. Поддаваться паникерским настроениям и верить всему подряд, что пишут в соцсетях, не стоит.

ИСТОЧНИК KP.RU