Президенту Татарстана и коллективу УФСИН представили нового начальника

20 Март 2020 2020-03-20T08:13:02+03:00

Во время встречи с коллективом УФСИН Татарстана Фото: Из материалов пресс-службы

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Вчера, 19 марта, президенту Татарстана Рустаму Минниханову представили нового руководителя УФСИН республики. Указом Президента России на эту должность назначен полковник внутренней службы Эдуард Хиалеев.

Рустам Минниханов и Эдуард Хиалеев обсудили актуальные вопросы взаимодействия руководства республики и уголовно-исполнительной системы, перспективы дальнейшей работы по реализации намеченных планов и проектов.

Коллективу УФСИН нового руководителя представлял первый заместитель директора ФСИН России генерал-лейтенант внутренней службы Анатолий Рудый. Он поздравил Эдуарда Хиалеева с назначением и выразил уверенность в том, что новый руководитель успешно справится со всем спектром своих обязанностей, сообщили в пресс-службе УФСИН Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU