Президенту Татарстана и коллективу УФСИН представили нового начальника
Вчера, 19 марта, президенту Татарстана Рустаму Минниханову представили нового руководителя УФСИН республики. Указом Президента России на эту должность назначен полковник внутренней службы Эдуард Хиалеев.
Рустам Минниханов и Эдуард Хиалеев обсудили актуальные вопросы взаимодействия руководства республики и уголовно-исполнительной системы, перспективы дальнейшей работы по реализации намеченных планов и проектов.
Коллективу УФСИН нового руководителя представлял первый заместитель директора ФСИН России генерал-лейтенант внутренней службы Анатолий Рудый. Он поздравил Эдуарда Хиалеева с назначением и выразил уверенность в том, что новый руководитель успешно справится со всем спектром своих обязанностей, сообщили в пресс-службе УФСИН Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Кадровые перестановки в Татарстане»