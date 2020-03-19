В Чебоксарах на льду пруда обнаружено тело женщины
В Чувашскую республиканскую поисково-спасательную службу (ЧРПСС) 19 марта, в четверг, в 10.55 поступило телефонное сообщение о том, что на льду пруда на территории Восточного поселка в Чебоксарах обнаружено тело женщины.
Необходима была помощь специалистов для того, чтобы транспортировать его на берег для осмотра медиками и сотрудниками правоохранительных органов.
Спасатели выехали на место происшествия. С помощью альпснаряжения они организовали переправу, погрузили тело на носилки и транспортировали к берегу пруда, где передали сотрудникам полиции и скорой помощи, сообщили в ЧРПСС.
Вы стали свидетелем интересного события?
Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме?
Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?
Звоните в «Комсомольскую правду-Казань» по телефону: 8-843-528-21-00 или пишите главному редактору Илье Стребкову по электронной почте на адрес: iliya.strebkov@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия Чувашии»