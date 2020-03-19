2020-03-19T19:09:54+03:00
Происшествия

В Чебоксарах на льду пруда обнаружено тело женщины

Для вывоза тела потребовалась помощь спасателей
Лика ИСАЕВА
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Спасатели помогли доставить тело на берегСпасатели помогли доставить тело на берегФото: МЧС Чувашии
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В Чувашскую республиканскую поисково-спасательную службу (ЧРПСС) 19 марта, в четверг, в 10.55 поступило телефонное сообщение о том, что на льду пруда на территории Восточного поселка в Чебоксарах обнаружено тело женщины.

Необходима была помощь специалистов для того, чтобы транспортировать его на берег для осмотра медиками и сотрудниками правоохранительных органов.

Спасатели выехали на место происшествия. С помощью альпснаряжения они организовали переправу, погрузили тело на носилки и транспортировали к берегу пруда, где передали сотрудникам полиции и скорой помощи, сообщили в ЧРПСС.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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