В Чебоксарах разыскивают Анжелику Федотову, которая ушла из дома и пропала
В Чебоксарах начались поиски 37-летней Анжелики Федотовой. Женщина ушла из дома рано утром 19 марта и до сих пор не вернулась обратно. Родные забили тревогу и сразу обратились за помощью к сотрудникам полиции и волонтерам поисково-спасательного отряда “Лиза Алерт”.
Известно, что Анжелика ростом около 160 сантиметров имеет худощавое телосложение, черные волосы, постриженные под “каре” и карие глаза. На левой ноге у женщины цветное тату. В чем она была одета в момент пропажи неизвестно.
Всех, кто видел Анжелику Федотову, просим сообщить об этом по телефона 112 или 8(800)700-54-52.
ИСТОЧНИК KP.RU
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