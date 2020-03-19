2020-03-19T21:03:28+03:00
Происшествия

В Чебоксарах разыскивают Анжелику Федотову, которая ушла из дома и пропала

О местонахождении женщины ничего не известно с 19 марта
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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В Чебоксарах начались поиски 37-летней Анжелики Федотовой. Женщина ушла из дома рано утром 19 марта и до сих пор не вернулась обратно. Родные забили тревогу и сразу обратились за помощью к сотрудникам полиции и волонтерам поисково-спасательного отряда “Лиза Алерт”.

Известно, что Анжелика ростом около 160 сантиметров имеет худощавое телосложение, черные волосы, постриженные под “каре” и карие глаза. На левой ноге у женщины цветное тату. В чем она была одета в момент пропажи неизвестно.

Всех, кто видел Анжелику Федотову, просим сообщить об этом по телефона 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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