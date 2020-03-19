2020-03-19T15:29:52+03:00
Общество

Прогноз погоды в Казани на 20 марта: дождь, мокрый снег и сильный ветер

Днем температура воздуха поднимется до 7 градусов тепла
Владимир КРУПСКИЙ
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Ночью температура опустится к нулевой отметке.Ночью температура опустится к нулевой отметке.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Погода 20 марта не порадует жителей Казани теплой и солнечной погодой. Так, на территории столицы Татарстана будет облачно с прояснениями. Ночью пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, днем также ожидается небольшой дождь. Ветер северо-западный умеренный, ночью – сильный, порывами до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до 2 градусов тепла, днем – от 5 до 7 градусов выше нуля.

В целом по республике также ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный умеренный, ночью сильный порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха в ночные часы будет варьироваться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем – от 3 до 8 градусов выше нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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