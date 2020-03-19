2020-03-19T21:28:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Из-за карантина в Казани отменили Всероссийский день бесплатной юридической помощи

Он должен был пройти 20 марта
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В пятницу, 20 марта, в Казани должен был состояться Всероссийский день бесплатной юридической помощи. Однако мероприятие будет отменено. Причина этого в распространении в мире коронавируса.

Напомним, до 15 апреля в Татарстане действует особый санитарно-эпидемиологический режим из-за коронавируса. В регионе отменены массовые мероприятия, в том числе концерты, шоу спектакли и выставки, а также ограничен выезд за рубеж. Все тех, кто приезжает в республики из-за границы отправляют на двухнедельный домашний карантин.

Президент Татарстана объяснил, что такой режим - не более чем защитная мера и никакой угрозы для жителей республики нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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