2020-03-19T17:02:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Особый режим из-за коронавируса в Татарстане: В республике отменили занятия в спортивных секциях

Тренировки прекратились до особого распоряжения
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Фото: мэрия Казани.Фото: мэрия Казани.
Изменить размер текста:

В Татарстане приостановлены занятия в спортивных школах и секциях. Соответствующий приказ подписал министр спорта республики Владимир Леонов. Принятые меры направлены на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции.

Согласно приказу, с 19 марта до особого распоряжения в Татарстане приостанавливается посещение взрослыми и детьми физкультурных спортивных учреждений, осуществляющих подготовку спортивного резерва республики, в том числе тренировочных и секционных занятий.

Также переносится проведение международных, всероссийских и республиканских спортивных массовых мероприятий, сообщает пресс-служба Министерства спорта РТ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Чебоксарах на льду пруда обнаружено тело женщины
ВТБ: россияне увеличили онлайн-покупки в 1,5 раза
В Казани суд арестовал третьего подозреваемого в деле о "спасателях-дублерах"
На снос аварийных домов в Казани выделят более 35 миллионов рублей
В Татарстане установили первые в этом году искусственные гнездовья для птиц
В Чувашии медицинские маски будут шить заключенные
Особый режим из-за коронавируса в Татарстане: В республике отменили занятия в спортивных секциях
В Казани легковушка врезалась в "скорую", пострадали три человека
В Казани заряжать информационные табло на остановках будет солнечная батарея
Прогноз погоды в Казани на 20 марта: дождь, мокрый снег и сильный ветер
Минобразования Татарстана: с 19 по 21 марта школьники в республике будут учиться дистанционно
В Набережных Челнах накажут предприятие, которое портило воздух
На контроле 31 позиция: Какие продукты не должны пропасть с прилавков магазинов
В Чувашии спасенные со льдины подростки сбежали с места происшествия