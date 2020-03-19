Особый режим из-за коронавируса в Татарстане: В республике отменили занятия в спортивных секциях

19 Март 2020 2020-03-19T17:02:23+03:00

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В Татарстане приостановлены занятия в спортивных школах и секциях. Соответствующий приказ подписал министр спорта республики Владимир Леонов. Принятые меры направлены на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции.

Согласно приказу, с 19 марта до особого распоряжения в Татарстане приостанавливается посещение взрослыми и детьми физкультурных спортивных учреждений, осуществляющих подготовку спортивного резерва республики, в том числе тренировочных и секционных занятий.

Также переносится проведение международных, всероссийских и республиканских спортивных массовых мероприятий, сообщает пресс-служба Министерства спорта РТ.

ИСТОЧНИК KP.RU