Особый режим из-за коронавируса в Татарстане: В республике отменили занятия в спортивных секциях
В Татарстане приостановлены занятия в спортивных школах и секциях. Соответствующий приказ подписал министр спорта республики Владимир Леонов. Принятые меры направлены на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции.
Согласно приказу, с 19 марта до особого распоряжения в Татарстане приостанавливается посещение взрослыми и детьми физкультурных спортивных учреждений, осуществляющих подготовку спортивного резерва республики, в том числе тренировочных и секционных занятий.
Также переносится проведение международных, всероссийских и республиканских спортивных массовых мероприятий, сообщает пресс-служба Министерства спорта РТ.
ИСТОЧНИК KP.RU