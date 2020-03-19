В Татарстане установили первые в этом году искусственные гнездовья для птиц

19 Март 2020 2020-03-19T17:33:30+03:00

Пернатые начали возвращаться с зимовки на месяц раньше обычного

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В Нижнекамском районе Татарстана установили первые в этом году искусственные гнездовья для водоплавающих птиц. Дело в том, что из-за ранней и аномально теплой весны пернатые начали возвращаться с зимовки на месяц раньше обычного.

Гнездовья должны создать благоприятные условия для того, чтобы птицы выводили потомства, сообщает пресс-служба правительства республики.

ИСТОЧНИК KP.RU