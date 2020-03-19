На снос аварийных домов в Казани выделят более 35 миллионов рублей

19 Март 2020 2020-03-19T17:59:47+03:00

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Стало известно, что в Казани планируется снести 63 аварийный многоквартирных дома и нежилых зданий. На эти цели потребуется 35,1 миллионов рублей. Большая часть этой суммы - 32,8 миллионов - будет выделена из бюджета Татарстана, а оставшаяся - из муниципального бюджета. Информация об этом появилась в сборнике документов исполкома города.

Так, в Авиастроительном районе за 2,6 миллиона рублей будут снесены шесть домов, в Вахитовском и Приволжском районах за 5,7 миллионов рублей - 14 домов, в Кировском и Московском районах за 22,9 миллиона рублей - 33 дома, в Советском районе за 3,7 миллионов рублей - 10 домов.

ИСТОЧНИК KP.RU