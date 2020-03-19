В Казани легковушка врезалась в "скорую", пострадали три человека

19 Март 2020 2020-03-19T16:16:36+03:00

Среди получивших травмы - оба водителя и фельдшер

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Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 19 марта, на улице Белинского в Авиастроительном районе столицы Татарстана. Там столкнулись спецавтомобиль "скорой помощи" и отечественная легковушка "Лада".

По предварительным данным, во время поворота водитель "Лады" не заметил "скорую".

В результате аварии помощь медиков понадобилась фельдшеру, сообщили в Госавтоинспекции Казани. В салоне спецавтомобиля на момент аварии пациентов не было.

Оба водителя получили незначительные травмы и от госпитализации отказались.

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ИСТОЧНИК KP.RU