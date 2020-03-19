2020-03-19T13:03:13+03:00
Общество

В Советском районе Казани появится новая многоэтажная жилая застройка

Она будет граничить с улицами Зирекле, Рашида Нижеметдинова, архитектора Гайнутдинова и садовым обществом "Нокса"
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Советском районе Казани планируется строительство новой многоэтажной жилой застройки “Молодежный”. Информация об этом появилась в сборнике документов исполкома города. Там отмечается, что общественные обсуждения по данному проекту будут проходить с 19 марта по 23 апреля текущего года.

Территория общей площадью более 133 тысяч квадратных метров будет граничить с улицами Зирекле, Рашида Нежметдинова, архитектора Гайнутдинова и садовым обществом "Нокса". Там будет построено около 2,7 тысяч квартир, в которых смогут жить 5,9 тысяч человек. В “Молодежном “ также планируется возвести школу на 1 224 места, два детских сада на 220 и 260 мест, поликлинику, физкультурно-оздоровительный комплекс, а также многоэтажный паркинг на 499 машино-мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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