2020-03-19T20:34:32+03:00
Происшествия

В Чебоксарах во дворе дома ночью загорелась иномарка

По предварительным данным, автомобиль подожгли
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Ночью в среду, 18 марта, во дворе жилого дома №30 на улице Мичмана Павлова в Чебоксарах загорелся автомобиль «Renault-Fluence». В час ночи спасателей на место вызвали очевидцы. К тому времени, как пожар был потушен, огонь повредил переднюю часть иномарки.

- По предварительным данным, к пожару привел поджог, - сообщает пресс-служба МЧС Чувашии.

Отметим, что за ночью до этого около 0.54 автомобиль Range Rover Evoque загорелся во дворе дома №15 корп.1 на улице Гагарина. Причина произошедшего устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия Чувашии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из-за карантина в Казани отменили Всероссийский день бесплатной юридической помощи
В Чебоксарах разыскивают Анжелику Федотову, которая ушла из дома и пропала
В Чебоксарах во дворе дома ночью загорелась иномарка
В Чебоксарах на льду пруда обнаружено тело женщины
ВТБ: россияне увеличили онлайн-покупки в 1,5 раза
В Казани суд арестовал третьего подозреваемого в деле о "спасателях-дублерах"
На снос аварийных домов в Казани выделят более 35 миллионов рублей
В Татарстане установили первые в этом году искусственные гнездовья для птиц
В Чувашии медицинские маски будут шить заключенные
Особый режим из-за коронавируса в Татарстане: В республике отменили занятия в спортивных секциях
В Казани легковушка врезалась в "скорую", пострадали три человека
В Казани заряжать информационные табло на остановках будет солнечная батарея
Прогноз погоды в Казани на 20 марта: дождь, мокрый снег и сильный ветер
Минобразования Татарстана: с 19 по 21 марта школьники в республике будут учиться дистанционно
В Набережных Челнах накажут предприятие, которое портило воздух
На контроле 31 позиция: Какие продукты не должны пропасть с прилавков магазинов
В Чувашии спасенные со льдины подростки сбежали с места происшествия