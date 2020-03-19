В Чебоксарах во дворе дома ночью загорелась иномарка

19 Март 2020 2020-03-19T20:34:32+03:00

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Ночью в среду, 18 марта, во дворе жилого дома №30 на улице Мичмана Павлова в Чебоксарах загорелся автомобиль «Renault-Fluence». В час ночи спасателей на место вызвали очевидцы. К тому времени, как пожар был потушен, огонь повредил переднюю часть иномарки.

- По предварительным данным, к пожару привел поджог, - сообщает пресс-служба МЧС Чувашии.

Отметим, что за ночью до этого около 0.54 автомобиль Range Rover Evoque загорелся во дворе дома №15 корп.1 на улице Гагарина. Причина произошедшего устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU