В Ульяновске помощь спасателей потребовалась щенку, который провалился в колодец

19 Март 2020 2020-03-19T13:51:05+03:00

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Житель Ульяновска, прогуливаясь по проспекту Авиастроителей в Заволжском районе, услышал как в колодце жалобно скулит щенок. Мужчина понял, что животное провалилось и не сможет самостоятельно выбраться. Тогда он позвонил в службу спасения.

Фото: Андрей Тамбовский

Прибывшие на место спасатели вытащили щенка на поверхность при помощи альпинистского снаряжения. Отмечается, что он не пострадал.

- После спасения щенок быстро убежал к своим сородичам в ближайший ГСК, - отмечает первый замначальника МБУ “Управление гражданской защиты города” Андрей Тамбовский.

ИСТОЧНИК KP.RU