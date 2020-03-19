2020-03-19T13:51:05+03:00
Происшествия

В Ульяновске помощь спасателей потребовалась щенку, который провалился в колодец

Животное не пострадало [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: Андрей ТамбовскийФото: Андрей Тамбовский
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Житель Ульяновска, прогуливаясь по проспекту Авиастроителей в Заволжском районе, услышал как в колодце жалобно скулит щенок. Мужчина понял, что животное провалилось и не сможет самостоятельно выбраться. Тогда он позвонил в службу спасения.

Фото: Андрей Тамбовский

Фото: Андрей Тамбовский

Прибывшие на место спасатели вытащили щенка на поверхность при помощи альпинистского снаряжения. Отмечается, что он не пострадал.

- После спасения щенок быстро убежал к своим сородичам в ближайший ГСК, - отмечает первый замначальника МБУ “Управление гражданской защиты города” Андрей Тамбовский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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