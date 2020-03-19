В Ульяновской области ВАЗ вылетел в кювет и перевернулся, водитель скончался на месте
Авария произошла поздно вечером в Карсунском районе
Фото: пресс-служба УГИБДД Ульяновской области
Изменить размер текста:
В среду, 18 марта, в 21.30 на 8 километре автодороги «Саранск – Сурское – Ульяновск – Карсун – Вешкайма – Беклемишево - Старотемошкино» в Карсунском районе произошла смертельная авария. Автомобиль ВАЗ вылетел в кювет и опрокинулся. 48-летний водитель с 30-летним стажем от полученных травм скончался на месте. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД Ульяновской области.
По предварительным данным, мужчина не справился с управлением автомобилем, выехал на правую обочину, где и съехал в кювет.
ИСТОЧНИК KP.RU