В Татарстане тех, кто будет повышать цены на продукты, проверит полиция

18 Март 2020 2020-03-18T17:43:27+03:00

Если что, то продавцов ждет встреча с полицейскими. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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На фоне ситуации с коронавирусом в мире и введенном из-за этого особого режима в Татарстане был замечен скачок покупательского спроса в магазинах на ряд продуктов. При этом как жители Казани, так и республики в целом, начали отмечать, что на некоторые товары в этот период цены начали расти вверх. Нет, на это пока никто не жаловался - рост видимо незначительный, но если, что - продавцов ждет встреча с полицейскими.

- Если такие факты будут наблюдаться, то мы проведем проверку, - предупредил глава управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Татарстана Ильдар Сафиуллин.

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ИСТОЧНИК KP.RU