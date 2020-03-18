2020-03-18T18:13:23+03:00
Экономика

ВТБ выдал более 100 млрд рублей ипотеки с начала года

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За первые два месяца 2020 года ВТБ нарастил объем выданных ипотечных кредитов на 14%, до 106,6 млрд рублей. Четверть от всех выдач занимают кредиты на рефинансирование.

Наибольшим спросом у клиентов пользуются программы по приобретению готовой недвижимости – это более 43% от всех совершенных сделок – 18,6 тысяч кредитов. Повышенный интерес заемщиков сохраняется к госсубсидированию – по программе «Ипотека с господдержкой» за январь-февраль банк провел более 2,9 тысяч сделок на 8,3 млрд рублей. В рамках государственной поддержки многодетных семей (450 тысяч рублей на погашение ипотеки) ВТБ принял с начала года 1,8 тысяч заявлений.

На фоне снижения ценовых параметров в начале года ВТБ за отчетный период рефинансировал 12,9 тысяч ипотечных кредитов почти на 27 млрд рублей, утроив эти показатели по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В общем объеме ипотечных продаж ВТБ доля рефинансирования достигла 25,5%.

В конце 2019 года ВТБ первым из лидеров рынка начал работу по программе Дальневосточной ипотеки. За это время принято более 3,6 тысяч заявок на 15 млрд рублей и одобрено порядка 2,4 тысяч кредитов на 9,5 млрд рублей.

- В первом квартале рынок ипотечного кредитования показывает рост: в прошлом году выдачи ВТБ выросли на 0,7%, а за первые два месяца этого – уже на 14%. При этом в марте клиенты очень активны в плане заявок на кредиты, спрос вырос примерно на 15% от средних значений. В этих условиях мы продолжаем выдачу ипотеки по ставкам менее 8%, – прокомментировал руководитель департамента ипотечного и автокредитования ВТБ Евгений Дячкин.

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