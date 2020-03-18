Половодье 2020 в Татарстане: из-за угрозы подтопления на шести реках ввели особые ограничения
Министерство экологии Татарстана сообщило об угрозе возможного подтопления на реках Агрызка, Урсалинка, Була, Степной Зай, Шешма и Большой Черемшан. Чтобы этого избежать там были введены особые условия использования прибрежных территорий.
Так, у рек нельзя размещать новые населенные пункты, а также строить объекты без обеспечения их инженерной защиты от затопления, подтопления. Также там нельзя размещать кладбища, скотомогильники, объекты размещения отходов производств и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пункты хранения и захоронения радиоактивных отходов.
На берегу нельзя использовать сточные воды для регулирования плодородия почв и авиационное распрыскивание средств для борьбы с вредителями.
- В случаях нарушения режима осуществления хозяйственной и иной деятельности в границах зон затопления, подтопления предусмотрена административная ответственность, - отмечают в пресс-службе Минэкологии Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU