2020-03-18T17:59:22+03:00
Общество

Половодье 2020 в Татарстане: из-за угрозы подтопления на шести реках ввели особые ограничения

Запреты касаются использование прибрежных территорий
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба министерства экологии ТатарстанаФото: пресс-служба министерства экологии Татарстана
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Министерство экологии Татарстана сообщило об угрозе возможного подтопления на реках Агрызка, Урсалинка, Була, Степной Зай, Шешма и Большой Черемшан. Чтобы этого избежать там были введены особые условия использования прибрежных территорий.

Так, у рек нельзя размещать новые населенные пункты, а также строить объекты без обеспечения их инженерной защиты от затопления, подтопления. Также там нельзя размещать кладбища, скотомогильники, объекты размещения отходов производств и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пункты хранения и захоронения радиоактивных отходов.

На берегу нельзя использовать сточные воды для регулирования плодородия почв и авиационное распрыскивание средств для борьбы с вредителями.

- В случаях нарушения режима осуществления хозяйственной и иной деятельности в границах зон затопления, подтопления предусмотрена административная ответственность, - отмечают в пресс-службе Минэкологии Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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