Жителя Казани будут судить за изнасилование попутчицы
В столице Татарстана время поездки в автобусе 16 января этого года 51-летняя женщина познакомилась с 39-летним мужчиной. Тот предложил ей зайти к нему домой, и дама не отказалась. Вместе они выпили, после чего хозяину захотелось интимного продолжения встречи с гостьей. Когда женщина ответила отказом, то злоумышленник ее избил и изнасиловал.
- Расследование уголовного дела об изнасиловании завершено и передано в суд, - сообщили в следственном комитете Татарстана.
Свою вину мужчина признал частично. На время следствия он заключен под стражу.
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ИСТОЧНИК KP.RU