Жителя Казани будут судить за изнасилование попутчицы

18 Март 2020 2020-03-18T18:36:57+03:00

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В столице Татарстана время поездки в автобусе 16 января этого года 51-летняя женщина познакомилась с 39-летним мужчиной. Тот предложил ей зайти к нему домой, и дама не отказалась. Вместе они выпили, после чего хозяину захотелось интимного продолжения встречи с гостьей. Когда женщина ответила отказом, то злоумышленник ее избил и изнасиловал.

- Расследование уголовного дела об изнасиловании завершено и передано в суд, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

Свою вину мужчина признал частично. На время следствия он заключен под стражу.

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ИСТОЧНИК KP.RU