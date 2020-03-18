В Татарстане во время полицейской погони "Ока" с пьяным водителем вылетела в реку и утонула

18 Март 2020 2020-03-18T17:17:28+03:00

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17 марта в 20.00 в селе Нармонка Лаишевского района у местного магазина сотрудники ГИБДД заприметили оранжевую "Оку". Водителя малолитражки заподозрили в том, что он сел за руль пьяным. Полицейские потребовали от него остановиться, но водитель только прибавил скорости.

Погоня была недолгой - пытаясь оторваться от служебной "ЛАДЫ Х-РЭЙ", лихач не справился с управлением и вылетел с дороги в реку Инешь. "Ока" затонула, а в ледяной воде оказались водитель и его 30-летний пассажир. Их вытащили из воды и отправили в больницу.

Изучив документы водителя, инспекторы ГИБДД удивились - 18 лет беглому водителю исполнилось только в начале марта этого года, тогда же он получил удостоверение на право управлять автомобилями.

Правда, уже 17 марта парень попался на пьяной езде и на него составили за это протокол. Может поэтому в этот раз молодой человек отказался проходить медосвидетельствование. Но это не спасет его от уголовного дела за повторную пьянку за рулем.

К слову, и водитель, и его пассажир получили травмы во время падения в реку, сообщил собственный источник "Комсомолки" в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU