2020-03-18T17:17:28+03:00
Происшествия

В Татарстане во время полицейской погони "Ока" с пьяным водителем вылетела в реку и утонула

Лихача и его пассажира успели спасти
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Фото: архив МЧС ТатарстанаФото: архив МЧС Татарстана
Изменить размер текста:

17 марта в 20.00 в селе Нармонка Лаишевского района у местного магазина сотрудники ГИБДД заприметили оранжевую "Оку". Водителя малолитражки заподозрили в том, что он сел за руль пьяным. Полицейские потребовали от него остановиться, но водитель только прибавил скорости.

Погоня была недолгой - пытаясь оторваться от служебной "ЛАДЫ Х-РЭЙ", лихач не справился с управлением и вылетел с дороги в реку Инешь. "Ока" затонула, а в ледяной воде оказались водитель и его 30-летний пассажир. Их вытащили из воды и отправили в больницу.

Изучив документы водителя, инспекторы ГИБДД удивились - 18 лет беглому водителю исполнилось только в начале марта этого года, тогда же он получил удостоверение на право управлять автомобилями.

Правда, уже 17 марта парень попался на пьяной езде и на него составили за это протокол. Может поэтому в этот раз молодой человек отказался проходить медосвидетельствование. Но это не спасет его от уголовного дела за повторную пьянку за рулем.

К слову, и водитель, и его пассажир получили травмы во время падения в реку, сообщил собственный источник "Комсомолки" в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Татарстане»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Татарстане тех, кто будет повышать цены на продукты, проверит полиция
В Татарстане во время полицейской погони "Ока" с пьяным водителем вылетела в реку и утонула
19 марта в Татарстане обещают сильный ветер – до 22 м/с
Точно в цель: платформа Билайн.ПРОдвижение поможет малому бизнесу найти новых клиентов и лучше узнать действующих
Из-за коронавируса казанцам советуют расплачиваться за проезд в автобусах безналичным способом
В Альметьевске загорелся электрощиток в многоэтажке: пожарные спасли четверых людей
Врио главы Чувашии Олег Николаев ввел режим повышенной готовности из-за коронавируса
В Казани начался ямочный ремонт дорог, на который потратят 79 миллионов рублей
“Такое решение будет самым разумным”: “Ак Барс” просит завершить сезон КХЛ из-за коронавируса
В Татарстане в сгоревшей будке охранника нашли тело мужчины
Сегодня Билайн пров­едет открытый вебинар по организации уда­ленной работы
Первый случай коронавируса в Татарстане: у госпитализированного француза нет повышенной температуры
В канализации горнолыжного комплекса Татарстана нашли замерзшее тело бармена