Покушение на убийство в доме престарелых: постояльца, напавшего на соседа с ножом, приговорили к колонии
В Новошешминском районе 52-летнего постояльца местного доме престарелых признали виновным в покушении на убийство.
Как установили в суде, днем 22 октября прошлого года у мужчины произошел конфликт с соседом. Последний ударил и оскорбил обвиняемого. В тот же день последний по пьяни решил отомстить обидчику. Мужчина взял кухонный нож и три раза ударил им потерпевшего в грудь, а также в голову.
Раненный выжил благодаря быстро оказанной ему медпомощи. Напавшего на него соседа задержали. Было возбуждено уголовное дело.
- Постоялец дома престарелых свою вину признал, но лишь частично. Суд приговорил его к 6 годам колонии строгого режима, - сообщили в прокуратуре Татарстана. - Приговор вступил в законную силу
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