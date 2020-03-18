Покушение на убийство в доме престарелых: постояльца, напавшего на соседа с ножом, приговорили к колонии

18 Март 2020 2020-03-18T17:56:08+03:00

Мужчина свою вину признал, но лишь частично. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Новошешминском районе 52-летнего постояльца местного доме престарелых признали виновным в покушении на убийство.

Как установили в суде, днем 22 октября прошлого года у мужчины произошел конфликт с соседом. Последний ударил и оскорбил обвиняемого. В тот же день последний по пьяни решил отомстить обидчику. Мужчина взял кухонный нож и три раза ударил им потерпевшего в грудь, а также в голову.

Раненный выжил благодаря быстро оказанной ему медпомощи. Напавшего на него соседа задержали. Было возбуждено уголовное дело.

- Постоялец дома престарелых свою вину признал, но лишь частично. Суд приговорил его к 6 годам колонии строгого режима, - сообщили в прокуратуре Татарстана. - Приговор вступил в законную силу

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ИСТОЧНИК KP.RU