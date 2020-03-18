2020-03-18T20:31:33+03:00
Происшествия

В Казани мошенники украли у 66-летнего пенсионера более 22,7 миллиона рублей

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество"
Лика ИСАЕВА
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Счета пенсионера обчистили в два захода.Счета пенсионера обчистили в два захода.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В полицию обратился 66-летний житель Альметьевска, который хранил свои деньги в одном из банков Казани. Неожиданно для себя мужчина узнал, что накоплений у него больше нет. Оказалось, что деньги пропали еще 25 сентября 2019 года и 24 января 2020-го. В итоге неизвестные в два захода сняли со счетов пенсионера более 22,7 миллиона рублей.

К правоохранителям мужчина обратился сразу, как только узнал о пропаже денег. По предварительным данным, неизвестные предъявили сотрудникам банка поддельные документы и таким образом обчистили счета татарстанца. Сейчас в банке изъяты эти документы и видеозаписи, которые, как полагают сотрудники полиции, помогут установить личности злоумышленников.

Собственный источник "Комсомолки" в правоохранительных органах сообщает, что по данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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