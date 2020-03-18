В Альметьевске загорелся электрощиток в многоэтажке: пожарные спасли четверых людей
Пожар в подъезде многоэтажки на улице Гафиатуллина в Альметьевске начался сегодня, 18 марта, в 2.40. Пожарных вызвали сами жильцы дома, когда в их квартиры начал проникать едкий дым. Сложнее обстановка была на лестничной площадке между 3 и 4 этажами. Именно там и горел электрощиток.
Часть жильцов подъезда эвакуировалась самостоятельно, это было 12 человек. Среди них было двое детей, которых родители несли на руках.
К приезду пожарных дым шел уже из электрощитков с 3 по 5 этаж. Коммунальщикам пришлось полностью обесточить дом.
В ходе разведки на месте происшествия пожарные выяснили, что из-за дыма были отрезаны пути эвакуации у четверых жителей пятого этажа, среди них трехлетний ребенок. Всех их спасли.
- Общая площадь пожара составила 4 квадратных метра, - сообщили в МЧС Татарстана. - Погибших и пострадавших нет. Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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