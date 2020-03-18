В Альметьевске загорелся электрощиток в многоэтажке: пожарные спасли четверых людей

18 Март 2020 2020-03-18T16:01:48+03:00

Среди них был и трехлетний ребенок

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Пожар в подъезде многоэтажки на улице Гафиатуллина в Альметьевске начался сегодня, 18 марта, в 2.40. Пожарных вызвали сами жильцы дома, когда в их квартиры начал проникать едкий дым. Сложнее обстановка была на лестничной площадке между 3 и 4 этажами. Именно там и горел электрощиток.

Часть жильцов подъезда эвакуировалась самостоятельно, это было 12 человек. Среди них было двое детей, которых родители несли на руках.

К приезду пожарных дым шел уже из электрощитков с 3 по 5 этаж. Коммунальщикам пришлось полностью обесточить дом.

В ходе разведки на месте происшествия пожарные выяснили, что из-за дыма были отрезаны пути эвакуации у четверых жителей пятого этажа, среди них трехлетний ребенок. Всех их спасли.

- Общая площадь пожара составила 4 квадратных метра, - сообщили в МЧС Татарстана. - Погибших и пострадавших нет. Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

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ИСТОЧНИК KP.RU