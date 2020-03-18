Житель Чувашии признался в резне во время застолья: погибли два человека

18 Март 2020 2020-03-18T20:00:37+03:00

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В Чувашии завершено расследование уголовного дела о двойном убийстве. Из его материалов следует, что вечером 5 июля прошлого года 52-летний житель Новочебоксарска в своем городе гостил у приятеля. Мужчины выпивали. Также на «огонек» заглянули и 30-ти и 31-летние знакомые.

Именно с последними у первого гостя и возник конфликт по пьяной лавочке. Ссора вышла нешуточная. Мужчина схватил нож и устроил настоящую резню. Каждому из обидчиков он нанес нем менее восьми ударов лезвием. Раненных потом госпитализировали, но, несмотря на все усилия врачей, спасти им жизни не удалось. Потерпевшие скончались в тот же день.

Напавшего на них задержали. Сначала мужчина отрицал свою вину в произошедшем. Но через некоторое время под тяжестью собранных доказательств задержанный признался в совершении этого особо тяжкого преступления.

- Материалы уголовного дела направлены в Верховный суд Чувашии для рассмотрения по существу, - сообщили в следственном комитете Чувашии. – Обвиняемый дожидается начала процесса над ним, находясь в камере СИЗО.

Отмечается, что данный мужчина в 2015 году уже привлекался у уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего. Из колонии он освободился в июне 2018-го. Так, что в его действиях усматривается рецидив, а это может стать для суда причиной вынести более суровый приговор.

ИСТОЧНИК KP.RU