В Казани начался ямочный ремонт дорог, на который потратят 79 миллионов рублей

18 Март 2020 2020-03-18T15:34:42+03:00

С начала 2020 года уже "залатали" 45 участков площадью 6,4 тысяч квадратных метров [фото]

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Зима в Казани нынче была такая, что доставила много забот дорожникам. Снег со льдом то и дело таяли - вода проникала в микротрещины асфальта. Когда же вновь наступали холода, все замерзало и образовавшийся лёд становился причиной больших трещин.

На ямочный ремонт дорог в городе, который, к слову, уже начался, запланировано потартить 79 миллионов рублей. По опыту председателя комитета внешнего благоустройства Казани Игоря Куляжева, этих денег вполне хватит на ремонт 40 тысяч квадратных метров дорожного полотна, испорченного теплой зимой.

К работам уже приступили.Фото: Лика ИСАЕВА

Улицы, где необходимо поставить на асфальт заплатки, определяют сотрудники Комитета. Такой ремонт в первую очередь проводится на участках с наибольшей интенсивностью движения автомобилей.

- На сегодня уже выполнены работы по ямочному ремонту с литым асфальтом на 45 участках дорог, это примерно 6,5 тысяч квадратных метров, - сообщили в мэрии Казани. - Это самые "больные" магистрали на таких улицах, как Тэцевская, Беломорская, Центральная в поселке Салмачи, Краснококшайская и Большая Красная.

Уже выполнены работы по ямочному ремонту с литым асфальтом на 45 участках.Фото: Лика ИСАЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU