Более 20 ударов топором: жителя Чебоксар за убийство приятеля приговорили к колонии

18 Март 2020 2020-03-18T13:04:55+03:00

Осужденный бил потерпевшего жестоко, в том числе руками и ногами

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47-летнего жителя Чебоксар признали виновным в убийстве приятеля. Как было доказано, в ночь на 28 сентября осужденный у себя дома выпивал с потерпевшим. В один из моментов что-то пошло не так и между мужчинами вспыхнула пьяная ссора.

Озверевший хозяин схватил топор и его обухом нанес гостю не менее 21 удара. Бил жестоко, в том числе и по голове. Также для избиения использовал свои руки и ноги. В результате полученных травм потерпевший вскоре скончался прямо на месте преступления.

- Приговором суда жителю Чебоксар назначено наказание в виде 7,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

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ИСТОЧНИК KP.RU