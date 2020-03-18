2020-03-18T13:04:55+03:00
Происшествия

Более 20 ударов топором: жителя Чебоксар за убийство приятеля приговорили к колонии

Осужденный бил потерпевшего жестоко, в том числе руками и ногами
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

47-летнего жителя Чебоксар признали виновным в убийстве приятеля. Как было доказано, в ночь на 28 сентября осужденный у себя дома выпивал с потерпевшим. В один из моментов что-то пошло не так и между мужчинами вспыхнула пьяная ссора.

Озверевший хозяин схватил топор и его обухом нанес гостю не менее 21 удара. Бил жестоко, в том числе и по голове. Также для избиения использовал свои руки и ноги. В результате полученных травм потерпевший вскоре скончался прямо на месте преступления.

- Приговором суда жителю Чебоксар назначено наказание в виде 7,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

Вы стали свидетелем интересного события?

Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме?

Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Казань» по телефону: 8-843-528-21-00 или пишите главному редактору Илье Стребкову по электронной почте на адрес: iliya.strebkov@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Татарстане тех, кто будет повышать цены на продукты, проверит полиция
В Татарстане во время полицейской погони "Ока" с пьяным водителем вылетела в реку и утонула
19 марта в Татарстане обещают сильный ветер – до 22 м/с
Точно в цель: платформа Билайн.ПРОдвижение поможет малому бизнесу найти новых клиентов и лучше узнать действующих
Из-за коронавируса казанцам советуют расплачиваться за проезд в автобусах безналичным способом
В Альметьевске загорелся электрощиток в многоэтажке: пожарные спасли четверых людей
Врио главы Чувашии Олег Николаев ввел режим повышенной готовности из-за коронавируса
В Казани начался ямочный ремонт дорог, на который потратят 79 миллионов рублей
“Такое решение будет самым разумным”: “Ак Барс” просит завершить сезон КХЛ из-за коронавируса
В Татарстане в сгоревшей будке охранника нашли тело мужчины
Сегодня Билайн пров­едет открытый вебинар по организации уда­ленной работы
Первый случай коронавируса в Татарстане: у госпитализированного француза нет повышенной температуры
В канализации горнолыжного комплекса Татарстана нашли замерзшее тело бармена