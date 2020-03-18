За последние четыре года в Татарстане почти 4 тысячи автомобилей перевели на метан

18 Март 2020 2020-03-18T18:56:42+03:00

В 2019 году в регионе на метан перешли 949 автомобилей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В 2019 году в Татарстане 949 автомобилей перешли на метан. Так, общее количество переоборудованных машин в республике составило 3,9 тысяч. Такие цифры называет пресс-служба министерства экономики региона.

Отметим, что сейчас в Татарстане работает 12 аккредитованных пунктов переоборудования и технического обслуживания автомобилей на метане. 6 из них находятся в Казани, 3 - в Набережных Челнах, по одному - в Нижнекамске, Бугульме и Лениногорске. В рамках реализации госпрограммы «Развитие рынка газомоторного топлива в Татарстане» за четыре года они получили 111,2 миллиона рублей финансовой поддержки.

В министерстве экономики Татарстана отмечают, что в 2020 году реализация госпрограммы в республике будет продолжена.

ИСТОЧНИК KP.RU